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هاتريك مبابي في مرمى مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

12:16 ص الخميس 20 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي_3
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    أحتفال مبابي بعد هدفه أمام مانشستر سيتي
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كتب - محمد عبد السلام:

واصل النجم الفرنسي كليان مبابي، تألقه رفقة فريق ريال مدريد الإسباني في مختلف البطولات، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ونجح مبابي، في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" لصالح ريال مدريد، في مرمى مان سيتي الإنجليزي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات إياب ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مبابي أهداف الثلاث، في الدقائق التالية "4، 33، 61".

وكان فريق مان سيتي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب ملحق دور ال 16 بدوري الأبطال

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هاتريك مبابي في مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا كليان مبابي ريال مدريد يفوز على مانشستر سيتي
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