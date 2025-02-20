هاتريك مبابي في مرمى مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

طائرة رونالدو في مانشستر تثير الجدل.. ما القصة؟

كتب - محمد عبد السلام:

واصل النجم الفرنسي كليان مبابي، تألقه رفقة فريق ريال مدريد الإسباني في مختلف البطولات، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ونجح مبابي، في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" لصالح ريال مدريد، في مرمى مان سيتي الإنجليزي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات إياب ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مبابي أهداف الثلاث، في الدقائق التالية "4، 33، 61".

وكان فريق مان سيتي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب ملحق دور ال 16 بدوري الأبطال

⚽️ هدف !!



ريال مدريد 3-0 مانشستر سيتي | مبابي لا يهدأ ! النجم الفرنسي يبصم على الـ"هاتريك"في الدقيقة 61🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/unU7DsxKuM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

⚽️ هدف !!



ريال مدريد 2-0 مانشستر سيتي | هجمة منظّمة رائعة لريال مدريد يترجمها مبابي إلى هدف جميل في الدقيقة 33🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/wSmYRQqscX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025