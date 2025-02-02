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"بحب اكلها من زمان".. بن شرقي يتحدث عن أكلته المفضلة في مصر

11:55 م الأحد 02 فبراير 2025

أشرف بن شرقي

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كتب - محمد عبد السلام:

تحدث أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد عبر مداخلة هاتفية في برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، مع الإعلامي أحمد شوبير، عن أكلته المفضلة في مصر.

ووجه أحمد شوبير سؤال للاعب الأهلي الجديد: "ما الأكلة المفضلة لديك وتأكلها في مصر دائما؟".

وأجاب أشرف بن شرقي: "أنا احب الكشري المصري جدًا وباكله من زمان، ويعتبر أكلتي المفضلة في مصر".

وواصل اللاعب: "وبحب كمان الأكلة المغربية (كسكس باللحم والخضار)، واللحوم".

وزاد: "منذ وصولي إلى النادي الأهلي شعرت بالحب، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على استقبالي بالفريق".

واختتم: "منذ تواجدي في مصر شاهدت الكثير من جماهير الزمالك ورأيت حبهم لي، وأنا أبادلهم الشعور ولن أنسى أيام تواجدي داخل الزمالك وأتشرف بأنني كنت لاعبًا في النادي وحبي لهم لن ينت…

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أشرف بن شرقي الأهلي شوبير
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