تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق روما التشكيل الرسمي لمواجهة نابولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز.

وشهد تشكيل الإيطالي قيادة شومورودوف الخط الهجومي، وكونية في خط الوسط، ومانشيني في خط الدفاع.

تشكيل روما لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: كريستانتي - مانشيني - نديكان.

خط الوسط: رينش - بيسيلي - كونيه - سولي - أنخلينو.

خط الهجوم: الشعراوي - شومورودوف.

تشكيل نابولي لمواجهة روما

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - رحماني - جيسوس - سبينازولا.

خط الوسط: أجويسا - لوبتكا - ماكتوماني.

خط الهجوم: بوليتانو - لوكاكو - نيريس.