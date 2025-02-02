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التعادل يحسم ديربي ميلان في الدوري الإيطالي

10:14 م الأحد 02 فبراير 2025

خلال مباراة اي سي ميلان وانتر ميلان

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة إي سي ميلان والإنتر التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة إي سي ميلان والإنتر بنتيجة 1-1 على ملعب جوزيبي مياتزا.

وسجل هدف إي سي ميلان الأول، تياني ريندرز في الدقيقة 45.

وجاء هدف تعادل إنتر ميلان في الدقيقة 90+3 عن طريق المدافع، ستيفان دي فري، لينقذ فريقه ويخطف نقطة ثمينة.

وبهذا التعادل رفع الإنتر رصيده إلى 51 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما رفع إي سي ميلان رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثامن.

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