"بعد هزيمة السيتي".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة كبيرة أمام نظيره أرسنال، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 24 في الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 50 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد مان سيتي عند النقطة رقم 41 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- ليفربول، 23 مباراة، 56 نقطة.

2- أرسنال، 24 مباراة، 50 نقطة.

3- نوتنجهام فورست، 24 مباراة، 47 نقطة.

4- مان سيتي، 24 مباراة، 41 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 24 مباراة، 41 نقطة.

6- تشيلسي، 23 مباراة، 40 نقطة.

7- بورنموث، 24 مباراة، 40 نقطة.

8- أستون فيلا، 24 مباراة، 37 نقطة.

9- فولهام، 24 مباراة، 36 نقطة.

10- برايتون، 24 مباراة، 34 نقطة.

11- برينتفورد، 24 مباراة، 31 نقطة.

12- كريستال بالاس، 24 مباراة، 30 نقطة.

13- مان يونايتد، 24 مباراة، 29 نقطة.

14- توتنهام، 24 مباراة، 27 نقطة.

15- وست هام، 23 مباراة، 27 نقطة.

16- إيفرتون، 23 مباراة، 26 نقطة.

17- وولفرهامبتون، 24 مباراة، 19 نقطة.

18- ليستر سيتي، 24 مباراة، 17 نقطة.

19- إبسويتش تاون، 24 مباراة، 16 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 24 مباراة، 9 نقاط.

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