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مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ستاد ريمس (فيديو)

09:25 م الأحد 02 فبراير 2025

اللاعب مصطفي محمد

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة نانت وستاد ريمس التي أُقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الفرنسي الممتاز.

وحقق فريق نانت الفوز على ستاد ريمس بهدفين مقابل هدف على ملعب بينوا ميلو.

سجل هدف نانت الأول ماتيس أبلين في الدقيقة 42، ثم سجل ستاد ريمس هدف التعادل عن طريق النيران الصديقة من اللاعب تشارلز كاستيليتو في الدقيقة 1+45.

وجاء الفرعون المصري، مصطفى محمد، ليُسجل هدف الفوز أمام فريق ستاد ريمس، بعد تمريرة من ماتياس أبلين صاحب الهدف الأول في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز، رفع نانت رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد ستاد ريمس عند النقطة 22 ليبقى في المركز الثالث عشر.

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مصطفى محمد نانت
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