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منتخب الدنمارك يحصد بطولة العالم لكرة اليد على حساب كرواتيا

09:20 م الأحد 02 فبراير 2025

منتخب الدنمارك يحصد بطولة العالم لكرة اليد على حسا

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كتب ـ محمد الميموني:

حقق منتخب الدنمارك الفوز على نظيره الكرواتي اليوم الأحد 2 فبراير، بنهائي بطولة العالم لكرة اليد لموسم 2024/25.

وتوج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد على حساب منافسه الكرواتي بنتيجة 32-26، ليواصل سيطرته على بطولات كرة اليد بعد تتويجه باللقب في 4 نسخ ماضية، 2019، 2021، 2023 و2025.

وتأهل منتخب الدنمارك إلى المباراة النهائية بعد الفوز على البرازيل بنتيجة 33-21، بينام تأهل كرواتيا بعد الانتصار على فرنسا بنتيجة 31-28.

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منتخب الدنمارك بطولة العالم لكرة اليد منتخب كرواتيا
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