هدف أرسنال في مرمي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه أرسنال نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد 2 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح أرسنال بقدم اللاعب مارتين أوديجارد في الدقيقة 2 من زمن شوط المباراة الأول.

ويذكر أن أرسنال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وجاء تشكيل أرسنال في مواجهة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - هافيرتز - تروسارد.