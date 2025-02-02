"بمشاركة مرموش".. أرسنال يحقق فوزا كبيرا على مانشستر سيتي بخماسية

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متابعة - يوسف محمد:

حقق فريق أرسنال فوزا كبيرا، على حساب نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة رقم 50 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد مان سيتي عند النقطة رقم 41 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال.

وجاء تشكيل مان سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ستونز - أكانجي - جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش - فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، عمر مرموش، سافينيو.

ويدخل أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - هافيرتز - تروسارد.

أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: أوديجار يحرز الهدف الأول لفريق أرسنال في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 6: مارتينيلي يحرز الهدف الثاني للأرسنال في شباك السيتي ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 13: خطأ لصالح أرسنال في منتصف الملعب.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من عمر مرموش من على حدود منطقة جزاء أرسنال ولكنها مرت أعلى العارضة.

الدقيقة 24: تسديدة قوية من سافيو لاعب مان سيتي ولكنها تصطدم بالشباك الخارجية، بعد تمريرة من عمر مرموش.

الدقيقة 26: تسديدة قوية من كاي هافيرتز لاعب أرسنال من داخل منطقة جزاء السيتي ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 34: خطأ لصالح لاعب فريق أرسنال.

الدقيقة 44: تسديدة قوية من سافيو لاعب مان سيتي ولكن حارس أرسنال يتصدى لها.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب ديقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: إيرلنج هالاند يحرز هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي.

الدقيقة 57: توماس بارتي يحرز الهدف الثاني لصالح أرسنال في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 63: لويس سكيلي يحرز الهدف الثالث لصالح أرسنال في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 71: بطاقة صفراء لأوديجار لاعب أرسنال.

الدقيقة 76: كاي فارتز يحرز الهدف الرابع لصالح أرسنال في شباك مانشستر سيتي.

الدقيقة 81: سيطرة من أرسنال على مجريات اللقاء.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: نوانيزي يحرز الهدف الخامس لأرسنال في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.