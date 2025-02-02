متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق أرسنال اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال.

وجاء تشكيل مان سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ستونز - أكانجي - جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش - فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، عمر مرموش، سافينيو.

ويدخل أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - هافيرتز - تروسارد.

أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: أوديجار يحرز الهدف الأول لفريق أرسنال في مرمى مان سيتي.