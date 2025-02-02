مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

الأهلي

بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا

- -
19:00

الدنمارك

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال.. 0-1

06:07 م الأحد 02 فبراير 2025

عمر مرموش (6)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق أرسنال اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال.

وجاء تشكيل مان سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ستونز - أكانجي - جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش - فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، عمر مرموش، سافينيو.

ويدخل أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل - مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - هافيرتز - تروسارد.

أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: أوديجار يحرز الهدف الأول لفريق أرسنال في مرمى مان سيتي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي مان سيتي وأرسنال الدوري الإنجليزي البريميرليج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة تضخم عالمية.. ترامب يدق طبول الحرب التجارية و"كلنا خاسرون"