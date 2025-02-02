كتب- محمد عبدالهادي:

خطفت قمصان فريق برشلونة الأنظار خلال مباراتهم عصر اليوم الأحد أمام نظيره ألافيس ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

قمصان صينية لفريق برشلونة أمام ألافيس

ونزل لاعبو برشلونة أرضية ملعب المباراة، بقمصان كتب عليها أسمائهم باللغة الصينية، وهو ما أثار فضول المشجعين وراء هذا التصرف الغريب.

سر الأسماء الصينية على قمصان برشلونة

وأوضح نادي برشلونة عبر بيان رسمي اليوم أن السر وراء ظهور اللاعبين بهذه القمصان التي نقشت بها اسماء اللاعبين باللغة الصينية هو احتفال برشلونة بالعام الصيني الجديد.

نتيجة مباراة برشلونة وألافيس

برشلونة حقق فوزاً فوزًا صعبًا على ألافيس بنتيجة هدف دون رد سجله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ترتيب برشلونة وألافيس بالدوري الإسباني

برشلونة رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 45 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف كل من ريال مدريد المتصدر ب49 نقطة، وأتليتكو مدريد الوصيف برصيد 48 نقطة.

وتوقف رصيد فريق ألافيس عند النقطة 21 في المركز 18.

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