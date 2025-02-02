عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي في مواجهة أرسنال

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة 24 لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ستونز - أكانجي - جفارديول.

خط الوسط: كوفاسيتش - فودين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، عمر مرموش، سافينيو.

يُذكر أن السيتي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أرسنال الوصيف.

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