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مفاوضات الزمالك مع محمد شريف (القصة الكاملة وموقف للاعب)

01:59 م الأحد 02 فبراير 2025
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  • عرض 9 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج
  • عرض 9 صورة
    اللاعب محمد شريف
  • عرض 9 صورة
    محمد شريف ضد الزمالك (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد شريف ضد الزمالك
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    محمد شريف
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    ستوري محمد شريف
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    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
  • عرض 9 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

محمد شريف أبرز الاسماء التي ارتبط نادي الزمالك بالدخول بمفاوضات رسمية معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم الزمالك بها.

مفاوضات الزمالك مع محمد شريف

محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي بالفعل يلقى اهتماماً من جانب مسؤولي الزمالك لضمه، بحسب مصدر مسؤول بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن هناك اتصالات تمت من جانب الزمالك مع محمد شريف ووكيله لاستطلاع رأيهما قبل الدخول في مفاوضات مع نادي الخليج لإتمام الصفقة؛ حيث رحبا بالأمر ولكن طالبا من مسؤولي القلعة البيضاء إنهاء الأمر مع النادي السعودي.

عقد محمد شريف مع الخليج السعودي

المهاجم صاحب الـ 28 عاماً كان قد انتقل لصفوف الخليج خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من الأهلي بعقد لمدة موسمين؛ إذ ينتهي تعاقده مع النادي السعودي بنهاية الموسم الجاري.

ودخل اللاعب الدولي الفترة الحرة بعقده التي تتيح له التفاوض والتوقيع مع أي نادِ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي ولكنه لا يرحل إلا بموافقة فريقه على بيع المدة المتبقية من العقد.

وأوضح مصدر بنادي الخليج السعودي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم عدم وصول عرض رسمي من جانب مسؤولي الزمالك لهم بخصوص محمد شريف، مبدياً تمسكهم باستمرار اللاعب في ظل حصوله على فرصة بالفترة الأخيرة واستعادة حاسة التهديف.

أرقام محمد شريف مع الخليج السعودي

محمد شريف شارك خلال الموسم الجاري مع فريق الخليج بـ 8 مباريات بالدوري السعودي سجل خلالها هدفين خلال 228 دقيقة لعب.

وخاض اللاعب إجمالاً مع فريق الخليج منذ انضمامه 44 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

وهو ثانِ أقل رقم أهداف سجله مع فريق ارتدى قميصه بعد وادي دجلة حين شارك بقميصه 66 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8 لزملائه.

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مفاوضات الزمالك مع محمد شريف صفقات الزمالك محمد شريف نادي الخليج السعودي
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