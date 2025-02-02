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كتب ـ محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ديربي ميلانو، أحد أقدم وأشهر الديربيات في تاريخ كرة القدم في العالم، يجمع بين ميلان و إنتر بالجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، والتي يحتضنها ستاد سان سيرو.

أول ديربي ميلان جرى في 10 يناير 1909، وكان جزءًا من الدوري الإيطالي، انتهت المباراة بفوز إي سي ميلان 3-2.

التقى ميلان وإنتر في 242 في جميع المسابقات، حقق النيراتزوري 91 انتصارًا مقابل 81 انتصارًا للروسونيري.

المشجعون يطلقون على إي سي ميلان اسم "الروسونيري" (أي الأحمر والأسود)، بينما يعرف إنتر ميلان بلقب "النيراتزوري" (أي الأزرق والأسود).

أكبر فوز حققه إنتر في ديربي ميلانو كان عام 2007 عندما فاز 4-0 في الدوري الإيطالي.

أكبر تعادل في تاريخ الديربي في 1969، حيث انتهت المباراة بين الفريقين 4-4.

موعد مباراة ميلان وإنتر

تُقام مباراة ميلان وانتر في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ترتيب إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

يحتل فريق انتر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراة وحيدة.

ويحتل فريق ميلان المركز الثامن برصيد 34 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 5 مباريات.

إنترميلان لم يتعرض للهزيمة بسبع مباريات من آخر ثماني مواجهات ديربي لعبت في النصف الثاني من الموسم في الدوري الإيطالي الممتاز (خمسة انتصارات وتعادلين).

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