ديربي الغضب.. كل ماتريد معرفته عن قمة ميلان وانتر الليلة

مفاوضات الزمالك مع محمد شريف (القصة الكاملة وموقف للاعب)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عمر مرموش في انتظار ظهور جديد له مع مانشستر سيتي حين يحل فريقه ضيفه على نظيره أرسنال اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي يحل ضيفًا على نظيره أرسنال عند 06:30 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن تُنقل مباراة أرسنال ومانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

وتشير تقارير صحفية عالمية إلى احتمالية تواجد عمر مرموش أساسيًا بتشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال.

مرموش كان قد شارك لمدة 74 دقيقة بعد إعلان انضمامه لمانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أرسنال خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع على الجانب الآخر برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز الخامس.

أرقام مرموش مع آينتراخت فرانكفورت موسم 24/25

وكان مرموش قد خاض بقميص آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الموسم الجاري 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14 قبل أن ينتقل لصفوف مانشستر سيتي.

اقرأ أيضًا:

"صفقات الزمالك 2025".. هل يقلب الأوضاع بـ كوتيسا؟زوجة علي معلول تواصل التدخل في مفاوضات اللاعب مع الأهلي

