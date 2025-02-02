مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
19:00

الأهلي

بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا

- -
19:00

الدنمارك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

تمت رسميا.. أهلاوي جديد في الدوري الليبي (صور)

12:11 م الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أجايي بعد الانضمام للهلال الليبي
  • عرض 3 صورة
    جونيور أجايي بعد التوقيع للهلال الليبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الهلال الليبي، التعاقد بشكل رسمي مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل جونيور أجايي للدوري الليبي، بعد فسخ عقده مع نادي سموحة، والتنازل عن بعض مستحقاته.

جدير بالذكر، أن جونيور أجايي له تجربة سابقة مع نفس النادي، منذ موسمين، عقب الرحيل من النادي الأهلي.

ويشهد الدوري الليبي هذا الموسم وجود عدد كبير من اللاعبين المصريين، على رأسهم محمود كهربا، الذي انتقل لفريق الاتحاد الليبي.

اقرأ أيضا:

صدمة كوتيسا.. تفاصيل اجتماع الخطيب ورمضان لحسم خريطة صفقات الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الهلال الليبي جونيور أجايي الأهلي نادي سموحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ظهور جديد محتمل لمرموش".. موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إعلان

إعلان

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة