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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الهلال الليبي، التعاقد بشكل رسمي مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل جونيور أجايي للدوري الليبي، بعد فسخ عقده مع نادي سموحة، والتنازل عن بعض مستحقاته.

جدير بالذكر، أن جونيور أجايي له تجربة سابقة مع نفس النادي، منذ موسمين، عقب الرحيل من النادي الأهلي.

ويشهد الدوري الليبي هذا الموسم وجود عدد كبير من اللاعبين المصريين، على رأسهم محمود كهربا، الذي انتقل لفريق الاتحاد الليبي.

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