أقيمت أمس الجمعة الموافق 31 يناير الماضي، قرعة ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وأسفرت قرعة ملحق دور ال 16 عن مواجهة قوية بين مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يلعب في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وتقام مباراة الذهاب بين فريقي مان سيتي وريال مدريد، أحد يومي 11 أو 12 فبراير، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين أحد يومي 18 أو 19 من الشهر ذاته.

محترفين مصريين واجهوا ريال مدريد من قبل

وحال مشاركة عمر مرموش رفقة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، سيصبح المحترف المصري العاشر، الذي يواجه ريال مدريد في مختلف البطولات والمباريات، سواء الرسمية أو الودية.

والمحترفين المصريين، الذين شاركوا في مباريات أمام فريق ريال مدريد هم، الثلاثي حسام وإبراهيم حسن وهاني رمزي، خلال فترة تواجدهم مع فريق نيوشاتل السويسري في مباراتين، كما شارك النجم المصري محمد زيدان في مباراتين أيضًا أمام الملكي كلاهما بشكل ودي، الأولى في عام 2008 مع هامبورج وانتهت بنتيجة بهدفين مقابل هدف، أما المواجهة الثانية فكانت خلال فترة تواجد زيدان في صفوف بروسيا دورتموند، وانتهت لصالح الملكي بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

وواجه الظهير الأيسر السابق لمنتخب مصر طارق السعيد، فريق ريال مدريد، في مباراتين، خلال فترة احترافه في صفوف أندرلخت البلجيكي، الذي شارك معهم في بطولة دوري أبطال أوروبا، واجه حلالهم ريال مدريد في مباراتين، تلقى الهزيمة في كلاهما، بجانب مشاركة النجم المصري أحمد حجازي في مباراة ودية وحيدة أمام الفريق الملكي خلال فترة تواجده مع فيورنتينا الإيطالي، انتهت بهدفين لصالح الفريق الإيطالي بهدففين مقابل هدف.

سبق وشارك النجم المصري محمد النني، أمام فريق ريال مدريد في مباراة واحدة، خلال تواجده رفقة فريق بازل السويسري في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة آنذاك بفوز الفريق الملكي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، كما شارك النجم المصري أحمد حسام ميدو في ثلاثة مباريات أمام فريق ريال مدريد.

وشارك حسين الشحات نجم الأهلي الحالي، في مباراة واحدة أمام ريال مدريد، في نهائي كأس العالم للأندية، خلال تواجده رفقة العين الإماراتي، في اللقاء الذي انتهى لصالح ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مواجهات محمد صلاح أمام ريال مدريد

ويعد محمد صلاح أكثر اللاعبين الذين واجهوا ريال مدريد، حيث خاض نجم ليفربول 9 مواجهات أمام الفريق الملكي، خلال مشاركته مع روما وليفربول، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة وتلقى الهزيمة في 7 لقاءات وحسم التعادل مباراة.

وخلال 9 مباريات خاضهم صلاح أمام الفريق الملكي، تمكن من تسجيل هدفين فقط.

مصريين سجلوا في مرمى ريال مدريد

ونجح 5 لاعبين مصريين في تسجيل أهداف في شباك ريال مدريد من قبل، هم محمد موسي، مع الزمالك في مباراة ودية، ميدو مع مارسيليا مباراة رسمية، محمد زيدان مع هامبورج مباراة ودية، إبراهيم حسن نيوشاتل مباراة رسمية ومحمد صلاح مع ليفربول.

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