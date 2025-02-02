ستوري نجوم كرة القدم.. ذكرى شهداء بورسعيد.. تهنئة اللاعبين لمحمد عبد المنعم.. احتفال صلاح

"بعد ثنائية صلاح".. قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، للاحتفال بفوز فريقه على حساب بورنموث في الدوري.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاتحاد الليبي، بنشر صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وهنأ طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي زميله السابق بالفريق محمد عبد المنعم بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة على "إنستجرام"، تجمعهما معًا.

كما هنأ رامي ربيعة أيضًا محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معًا.

وحرص وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، على إحياء ذكرى شهداء النادي في مجزرة بورسعيد عام 2012.

ونشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، صورة له رفقة زميله السابق بالفريق محمد عبد المنعم، لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

وقام محمود حسن تريزيجيه، بإحياء ذكرى شهداء النادي في مجزرة بورسعيد، عام 2012.

كما قام النجم الفرنسي كريم بنزيما، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد زملائه بالفريق.

ونشر عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في مران الفريق.

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