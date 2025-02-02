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إسبانيول يفوز على ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

12:27 ص الأحد 02 فبراير 2025

إسبانيول يفوز على ريال مدريد

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز إسبانيول على نظيره ريال مدريد اليوم السبت 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز إسبانيول على نظيره ريال مدريد في مواجهات منافسات الجولة الثانية والعشرون بنتيجة 1 ـ 0.

وجاء الهدف الأول لصالح إسبانيول بقدم اللاعب كارلوس روميرو في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 49 نقطة بينما يحتل إسبانيول المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

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