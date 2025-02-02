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طبيب نادي الشرطة يروي لمصراوي تفاصيل وفاة جهاد قصاب في سجن صيدنايا

12:16 ص الأحد 02 فبراير 2025
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كتب - يوسف محمد:

تحدث الدكتور أحمد الحميد "أبو زيد" طبيب فريق الشرطة السوري السابق، الذي تم إلقاء القبض عليه في عام 2012، من قبل النظام السوري السابق، تفاصيل وفاة لاعب الكرامة السوري السابق ومنتخب سوريا جهاد قصب، داخل سجن صيدنايا من قبل نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال الحميد في تصريحات خاصة لمصراوي: "جهاد قصاب الذي توفي في صيدنايا هو جاري وصديق عمري".

وأضاف: "تم استشهاد جهاد قصاب، بعد تعرضه للتعذيب في فرع الأمن السياسي بحمص والشخص الذي كان يقوم بتعذيبه هو زميل سابق له بنادي الكرامة، يسمى أسامة درويش".

وتابع: "أسامة دوريش كان لاعب سابق في فريق الكرامة، كان زميل جهاد قصاب في مراحل الشباب والناشئين بالنادي ولكنه كان عنصر في فرع الأمن السياسي".

والجدير بالذكر أن الهيئة السورية للرياضة، نعت في عام 2016 الراحل جهاد قصاب، مرجعة سبب وفاته إلى التعذيب في سجن صيدنايا بسوريا.

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طبيب نادي الشرطة سجن صيدنايا جهاد قصاب
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