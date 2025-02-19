"متفوقا على سواريز".. محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز، في مختلف البطولات، بعدما نجح في إحراز هدف فريقه الأول في شباك أستون فيلا.

وأحرز صلاح الهدف الأول لليفربول في مرمى أستون فيلا، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ29 بالبريميرليج.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده من الأهداف، إلى الهدف رقم 24 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 15 هدف خارج أرضه، في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي، متفوقا على الأوروجوياني لويس سواريز لاعب ليفربول السابق، الذي سجل 14 هدفا في موسم 2013-2014.

أقرأ أيضا:

أزمة جديدة بعد الزمالك.. بوبيندزا ينتقل رسميًا للدوري الصيني

"طرد واستشهاد برونالدو".. أزمة جود بيلينجهام تنتهي بالإيقاف