موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، ضمن مواجهات ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر، انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

وكان ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، على حساب نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الاتحاد في إنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة السيتي وليفربول

وتنقل المباراة، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري للبطولة ، والتي حددت لقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط: جود بيلينجهام – تشواميني – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريغو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: خوسانوف - ستونز - دياز - جفارديول

خط الوسط: نيكولاس - جوندوجان - برناردو

خط الهجوم: مرموش - فودين - سافيو