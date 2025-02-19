التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري

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متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراةن أستون فيلا أمام نظيره ليفربول، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 29 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "فيلا بارك"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 61 فيصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة رقم 39 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: فان دايك - روبرتسون - كوناتي - آرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - جونز - جرافينبيرخ - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية أحداث المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من من فان دايك داخل منطقة جزاء أستون فيلا تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 13: عرضية من لاعب استون فيلا من خارج منطقة الجزاء ولكن يمسكها حارس المرمى.

الدقيقة 17: هدف ملغي لصالح أستون فيلا ولكن الحكم يحتسب تسلسل على راشفورد لاعب أستون فيلا.

الدقيقة 23: خطأ لصالح ليفربول في منتصف الملعب.

الدقيقة 26: فرصة خيطيرة لصالح ليفربول، بعد رأسية من محمد صلاح ولكنها تمر اعلى العارضة.

الدقيقة 29: محمد صلاح يحرز الهدف الأول لصالح ليفربول.

الدقيقة 38: يوري تيليمناس يحرز هدف التعادل لصالح أستون فيلا.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: أولي واتكينز يحرز الهدف الثاني لصالح أستون فيلا في اللقاء.

الدقيقة 50: تسديدة قوية من ماركوس راشفورد أستون فيلا، يخرجها دفاع ليفربول.

الدقيقة 59: تسديدة من ديجو جوتا لاعب ليفربول ولكنها تمر تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 61: أرنولد يحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى أستون فيلا.

الدقيقة 65: عرضية من جرافينبرج لاعب ليفربول، يشتتها دفاع أستون فيلا.

الدقيقة 69: فرصة خطيرة من ليفربول بعد تسديدة من نونيز من داخل منطقة الجزاء، تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 81: رامسي يحرز الهدف الثالث لأستون فيلا، لكن يتم إلغائه بداعي التسلل.

الدقيقة 88: عرضية من لاعب ليفربول يتصدى لها مارتينيز حارس أستون فيلا.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+90: تسديدة قوية من لاعب أستون فيلا من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 4+90: تسديدة قوية من ماتي كاش يتصدى لها أستون فيلا.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.