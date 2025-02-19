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لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد 3-0

09:26 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد اليوم، في إياب ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، جون ستونز وجفارديول.

الوسط: نيكولاس جونزاليس، إلكاي جوندوجان، فيل فودين وبيرناردو سيلفا.

الهجوم: عمر مرموش وسافينيو.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي

الوسط: جود بيلينجهام – تشواميني – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 4: ريال مدريد يحرز الهدف الأول عن طريق كليان مبابي.

الدقيقة 10: تسديدة من جفارديول لاعب مان سيتي ولكنها تصطدم بالدفاع.

الدقيقة 15: رأسية من جود بيلينجهام ولكنها تمر أعلى مرمى مانشستر سيتي.

الدقيقة 22: تسديدة من فالفيردي لاعب ريال مدريد ولكنها تصطدم بدفاع السيتي.

الدقيقة 33: كليان مبابي يحرز الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى مانشستر سيتي.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: خطأ لصالح مانشستر سيتي من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 54: تسديدة من رودريجولاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها إيدرسون حارس السيتي.

الدقيقة 61: كليان مبابي يحرز الهدف الثالث لريال مدريد في مرمى مان سيتي.

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