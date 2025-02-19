ريال مدريد يقسو على مان سيتي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

طائرة رونالدو في مانشستر تثير الجدل.. ما القصة؟

متابعة - يوسف محمد:

حقق فريق ريال مدريد فوزرا كبيرا، على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جم بينهما اليوم، في إياب ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة، ضمن فريق ريال مدريد الصعود إلى دور ال 16 من البطولة.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، جون ستونز وجفارديول.

الوسط: نيكولاس جونزاليس، إلكاي جوندوجان، فيل فودين وبيرناردو سيلفا.

الهجوم: عمر مرموش وسافينيو.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي

الوسط: جود بيلينجهام – تشواميني – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 4: ريال مدريد يحرز الهدف الأول عن طريق كليان مبابي.

الدقيقة 10: تسديدة من جفارديول لاعب مان سيتي ولكنها تصطدم بالدفاع.

الدقيقة 15: رأسية من جود بيلينجهام ولكنها تمر أعلى مرمى مانشستر سيتي.

الدقيقة 22: تسديدة من فالفيردي لاعب ريال مدريد ولكنها تصطدم بدفاع السيتي.

الدقيقة 33: كليان مبابي يحرز الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى مانشستر سيتي.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: خطأ لصالح مانشستر سيتي من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 54: تسديدة من رودريجولاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها إيدرسون حارس السيتي.

الدقيقة 61: كليان مبابي يحرز الهدف الثالث لريال مدريد في مرمى مان سيتي.

الدقيقة الدقيقة 72: تسديدة من فينيسيوس لاعب ريال مدريد ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 72: تسديدة قوية من فينيسيوس ولكن الحارس يتصدى لها.

الدقيقة 76: تسديدة قوية من فيل فودين لاعب مان سيتي يتصدى لها تيبو كورتوا.

الدقيقة 77: تسديدة قوية من برناردو سيلفا تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 84: تسديدة من رودريجو يتصدى لها إيدرسون حارس السيتي بسهولة.

الدقيقة 86: تسديدة من عبد القادر خوسانوف يتصدى لها تيبو كورتوا.

الدقيقة 3+90: نيكو جونزاليس يحرز الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.