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كتب - يوسف محمد:

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو"، في إياب ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، جون ستونز ويوشكو جفارديول.

الوسط: نيكولاس جونزاليس، إلكاي جوندوجان، فيل فودين وبيرناردو سيلفا.

الهجوم: عمر مرموش وسافينيو.

وكان فريق ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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