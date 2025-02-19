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"موقف عمر مرموش".. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ريال مدريد

09:12 م الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    هدف مان سيتي الأول
  • عرض 22 صورة
    مان يونايتد ومانشستر سيتي (1)
  • عرض 22 صورة
    هدف مان سيتي الأول (1)
  • عرض 22 صورة
    مان سيتي (1) (1)
  • عرض 22 صورة
    مان يونايتد ومانشستر سيتي
  • عرض 22 صورة
    مان سيتي
  • عرض 22 صورة
    مرموش وفيل فودين
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
  • عرض 22 صورة
    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (4)
  • عرض 22 صورة
    مرموش وفيل فودين
  • عرض 22 صورة
    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (1)
  • عرض 22 صورة
    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
  • عرض 22 صورة
    عمر مرموش (11)
  • عرض 22 صورة
    عمر مرموش (10)
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    عمر مرموش (4)
  • عرض 22 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 22 صورة
    عمر مرموش (6)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش (3)
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    عمر مرموش (13)
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو"، في إياب ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: روبن دياز، عبد القادر خوسانوف، جون ستونز ويوشكو جفارديول.

الوسط: نيكولاس جونزاليس، إلكاي جوندوجان، فيل فودين وبيرناردو سيلفا.

الهجوم: عمر مرموش وسافينيو.

وكان فريق ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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مانشستر سيتي وريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر مرموش موعد مباراة مان سيتي وريال مدريد
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