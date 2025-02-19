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تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

09:08 م الأربعاء 19 فبراير 2025

نادي ليفربول الإنجليزي

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريق الرسمي لمواجهة أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: فان دايك - روبرتسون - كوناتي - آرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - جونز - جرافينبيرخ - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

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