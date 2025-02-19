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ثلاثي الزمالك يتصدر.. كاف يعلن التشكيل المثالي لدور المجموعات بالكونفدرالية

09:04 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لمرحلة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، خلال الموسم الجاري.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد 4 لاعبين من مصر يتصدرهم ثلاثي الزمالك سيف الجزيري وأحمد مصطفى زيزو وحسام عبدالمجيد من الزمالك، بالإضافة إلى فخر الدين بن يوسف لاعب نادي المصري البورسعيدي.

التشكيل المثالي لدور المجموعات بالكونفدرالية

حراسة المرمى: منير المحمدي (نهضة بركان)

في خط الدفاع: محمد حسين (سيمبا) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – يوسوفو دايو (نهضة بركان) – سعدي رضواني (اتحاد العاصمة)

في خط الوسط: جيان أهكوا (سيمبا) – براهيم ديب (شباب قسنطية) – أحمد زيزو (الزمالك).

يقود الهجوم: فخر الدين بن يوسف (المصري) – إسماعيل بلقاسم (اتحاد العاصمة) – سيف الدين الجزيري (الزمالك).

جدير بالذكر أن فريق الزمالك نجح في إنهاء دور المجموعات من كأس الكونفدرالية متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، وجاء خلفه المصري البورسعيدي برصيد 9 نقاط.

في سياق متصل، من المقرر أن تقام قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء غدًا الخميس، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية الرياضية المفتوحة.

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