تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي.. أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمعه أمام مانشستر سيتي في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي يحتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو".

وشهد التشكيل الدفع بالقوة الضاربة لكتيبة الميرنجي، حيث بدأ أنشيلوتي بالرباعي الهجومي امبابي و فينيسيوس وبيلينجهام ورودريجو.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي

الوسط: جود بيلينجهام – تشواميني – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو.

وتواجد على دكة البدلاء كل من:

لونين، سيرجيو ميستري، مودريتش، إبراهيم دياز، أردا جولر، ألابا، كامافينجا، فران جارسيا، فاييخو، اندريك، لوكاس فاسكيز.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب الاتحاد معقل السيتي، شهد فوز الريال بنتيجة 3-2، ليصبح جوراديولا في مهمة صعبة لتحقيق الفوز بفارق هدفين لتخطي ملحق الـ16.