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"بعد اختيارهما في التشكيل المثالي".. أرقام إمام عاشور ووسام أبو علي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

08:41 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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    إمام عاشور (1)
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    إمام عاشور من مباراة غزل المحلة
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (2)
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    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
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    إمام عاشور يعتذر لحماهير غزل المحلة
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 12 صورة
    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (1)
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وابنته
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وابنته
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وابنته
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وابنته
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية 2024-2025.

وشهد التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تواجد ثنائي النادي الأهلي إمام عاشور والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

أرقام وسام أبو علي وإمام عاشور في الموسم الحالي بدوري أفريقيا

وخاض إمام عاشور نجم وسط المارد الأحمر 7 مباريات في بطولة دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، بواقع 515 دقيقة.

ونجح عاشور في تسجيل 4 أهداف للمارد الأحمر خلال النسخة الحالية من البطولة، وتقديم تمريرة حاسمة.

وفي المقابل شارك المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في 7 مباريات، خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، بعد دقائق وصل إلى 555 دقيقة.

وسجل صاحب ال 26 عاما رفقة المارد الأحمر، خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا 4 أهداف وقام بتقديم تمريرة حاسمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي المقابل يستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره الزمالك يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري.

ويحتل المارد الأحمر، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة جمعهم من 14 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

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وسام أبو علي إمام عاشور التشكيل المثالي في دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا
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