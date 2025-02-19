ثنائى الأهلى ونجم بيراميدز ضمن التشكيل المثالي لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

كتب - نهى خورشيد

كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا عن التشكيل المثالي لدور المجموعات لموسم 2024-2025.

وشهد التشكيل المثالي لدور المجموعات تواجد ثلاثة لاعبين من الأندية المصرية، وهم وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر، إضافة إلى إبراهيم عادل، نجم بيراميدز.

ويستعرض "مصراوي" التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا:

حراسة المرمى: عبد اللطيف رمضان "مولودية الجزائر".

خط الدفاع: أيوب عبد اللاوي "مولودية الجزائر"، كارنيرو "مولودية الجزائر"، تابيسو سيساني "أورلاندو بايرتس"، ستيف إيبويلا "الهلال السوداني".

خط الوسط: تيبوهو موكوينا "صنداون"، يوسف بلايلي "الترجي التونسي"، إمام عاشور "الأهلي".

خط الهجوم: إبراهيم عادل "بيراميدز"، وسام أبو علي "الأهلي"، ريليبوهيلي موفوكينج "أورلاندو بايرتس".

والجدير بالذكر أن الأحمر تلقي هزيمة في الجولة الأخيرة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1، ولكن رغم ذلك نجخ في التأهل إلى ربع النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

على الجانب الآخر، تألق بيراميدز في المجموعة الرابعة وحقق انتصارًا كاسحًا على دجوليبا المالي بنتيجة 6-0، ليحصد 13 نقطة ويضمن تأهله في المركز الثاني.