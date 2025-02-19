ثروة عمر مرموش في صعود تاريخي بعد انتقاله لمانشستر سيتي

كتب- محمد عبد الهادي:

شهدت مسيرة عمر مرموش، نجم منتخب مصر، تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تألق في الملاعب الأوروبية حتى أصبح أحد أبرز اللاعبين العرب في الدوريات الكبرى.

وجاء انتقاله الأخير إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية ليشكل محطة فارقة في مسيرته الاحترافية، ليس فقط على الصعيد الرياضي بل المالي أيضًا، بعدما سجلت ثروته قفزة هائلة بفضل عقده الجديد وصفقات الرعاية التي أبرمها.

حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الارتفاع الكبير في ثروة عمر مرموش، نجم منتخب مصر، بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مرموش وقع عقدًا مع مانشستر سيتي يمتد لأربع سنوات ونصف، سيحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 13 مليون جنيه إسترليني، ما يمثل قفزة هائلة في دخله مقارنة بمستواه السابق.

وبحسب الصحيفة، فإن صافي ثروة مرموش يُقدّر بنحو 4 ملايين جنيه إسترليني، وقد تطورت بشكل ملحوظ بفضل مسيرته في الدوريين الألماني والإنجليزي، حيث لعب منذ صغره في اثنين من أبرز الدوريات الأوروبية.

وأشارت التقارير إلى أن سنواته في ألمانيا كان لها دور كبير في تنمية ثروته، حيث كان يتقاضى حوالي 1.65 مليون جنيه إسترليني سنويًا خلال فترة لعبه مع آينتراخت فرانكفورت، وفقًا للصحفي الألماني باتريك بيرجر من شبكة سكاي.

ولم تقتصر مصادر دخل مرموش على رواتبه فقط، بل عزز ثروته من خلال عقود الرعاية، أبرزها دوره كسفير للعلامة التجارية لمنصة Prop.