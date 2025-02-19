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قبل صدام الليلة.. جماهير مانشستر سيتي تستفز فينيسيوس جونيور (فيديو)

07:33 م الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فينيسيوس لاعب ريال مدريد
  • عرض 5 صورة
    احتفال فينيسيوس بهدفه في مانشستر سيتي 2
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    فينيسيوس مع جائزة رجل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
  • عرض 5 صورة
    احتفال فينيسيوس بهدفه في مانشستر سيتي
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كتب- محمد عبدالهادي:

يبدو أن البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، سيكون على موعد بتحدٍ جديد خارج الملعب في مباراة الليلة التي تجمعه ضد مانشستر سيتي، في معقل سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقامت جماهير السيتي بتجهيز لافتة كبيرة للاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، رسم عليها صورة رودري لاعب السيتي وهو يحمل الكرة الذهبية، والتي توج بها في النسخة الأخيرة على حساب نجم الريال، كما تضمنت اللافتة على صورة فينيسيوس وهو يبكي بجواره.

وتأتي واقعة الليلة، في تكرار مماثل لما حدث الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب، بعدما رفع مشجعو الفريق السماوي "تيفو" ضخمًا بملعب الاتحاد جسدوا فيه صورة مكبرة لرودري بالكرة الذهبية، وعلقوا عليها بعبارة: "توقفوا عن البكاء"، في استفزاز واضح لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، الذي انتقد فوز رودري على حساب فينيسيوس.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

من المقرر أن يلتقي فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الريال بنتيجة 3-2 في ملعب الاتحاد.

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