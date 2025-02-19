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يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم، في إطار إياب منافسات ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

ومن المتوقع أن يدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي، كان قد تعرض للهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي، في ذهاب دور ال 16 بالبطولة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد "بإنجلترا".

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