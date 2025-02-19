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تشكيل مان سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

07:21 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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    لاعبي مان سيتي
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    مان سيتي وأرسنال
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    لاعب مان سيتي
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    احتفال لاعبي مان سيتي (1)
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    مان سيتي (1) (1)
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    هدف مان سيتي الأول (1)
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    هدف مان سيتي الأول
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    مان يونايتد ومانشستر سيتي
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    مرموش وفيل فودين
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    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
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    مرموش وفيل فودين
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    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (1)
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    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (4)
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    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
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    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (5)
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    مرموش وجندوجان
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يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني اليوم، في إطار إياب منافسات ملحق دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

ومن المتوقع أن يدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: عمر مرموش، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي، كان قد تعرض للهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي، في ذهاب دور ال 16 بالبطولة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد "بإنجلترا".

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عمر مرموش مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد مباراة ريال مدريد ومان سيتي
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