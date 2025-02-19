أزمة جديدة بعد الزمالك.. بوبيندزا ينتقل رسميًا للدوري الصيني

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا انتقاله لصفوف تشيانج الصيني، وذلك خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد أزمته الأخيرة مع نادي رابيد بوخاريست الروماني.

وكان اللاعب الجابوني على اعتاب الانضمام لصفوف نادي الزمالك في صيف عام 2024، وتسلّم البطاقة الدولية الخاصة به بعد توقيع اللاعب على عقود الانضمام للنادي إلكترونيا.

ومع ذلك، فوجئ الزمالك بتوقيع بوبيندزا لاحقًا لنادي رابيد بوخارست الروماني، مما أدى إلى نشوب نزاع قانوني بين الأطراف المعنية.

ردًا على ذلك، تقدم الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد اللاعب وناديه الجديد، مطالبًا بحفظ حقوقه في هذه القضية.

وبعد 6 أشهر فقط افتعل الاعب أزمة مع فريقه الروماني رابيد بوخارست وانقطع عن التدريبات بعد تلقيه عرضا مغريا من الدوري الصيني.

وأصدر نادي رابيد بيانا بتوقيع عقوبة على اللاعب لانقطاعه عن التدريبات لرغبته في الرحيل عن صفوف النادي ليرحل اللاعب أخيرا للدوري الصيني.