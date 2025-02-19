"طرد واستشهاد برونالدو".. أزمة جود بيلينجهام تنتهي بالإيقاف

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كتبت-هند عواد:

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، بسبب تعرضه للطرد في مباراة أوساسونا الماضية.

وقررت لجنة الانضباط، إيقاف بيلينجهام بسبب عدم احترامه لحكم المباراة مونويرا مونتيرو، وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، على أن يستأنف ريال مدريد على القرار.

ماذا فعل جود بيلينجهام مع الحكم؟

ذكر تقرير مراقب مباراة ريال مدريد وأوساسونا، أن بيلينجهام قال للحكم: "اذهب إلى الجحيم"، ليتعرض بعدها للطرد، وهذا ما اعتبرته اللجنة بمثابة إهانة، لذلك يغيب اللاعب عن مباراتي جيرونا وريال بيتيس.

وقدم ريال مدريد أدلة مصورة وتقارير إلى الاتحاد الإسباني، للدفاع عن لاعبه، بينها تقرير من خبير متخصص في قراءة الشفاه، وزعم أن اللاعب لم يكن يوجه حديثه للحكم، وقال: "أنا أتحدث إليك باحترام، اذهب إلى الجحيم".

وذكرت صحيفة "آس"، أن تقرير ريال مدريد، استشهد بتصريحات سابقة لكريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق والنصر السعودي الحالي، والتي قال فيها: "تعبير اذهب إلى الجحيم يُستخدم بشكل شائع، من بين مجموعات أخرى، من قبل اللاعبين الإنجليز على أرض الملعب، دون أن يستتبع هذا أي عقوبة تأديبية من قبل الحكام لأنه ليس تعبيرًا مسيئًا أو مهينًا".

واستندت لجنة الانضباط في قرارها إلى المادة 124 من قانون الانضباط، والتي تنص على أن "مخاطبة الحكام أو المديرين أو السلطات الرياضية بعبارات أو مواقف تتسم بالازدراء أو التجاهل، بشرط ألا يشكل الفعل جريمة أكثر خطورة، يعاقب عليها بالإيقاف من مباراتين إلى ثلاث مباريات أو لفترة تصل إلى شهر واحد".

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