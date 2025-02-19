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قبل مواجهة ريال مدريد.. ماذا قدم عمر مرموش في 5 مباريات مع مانشستر سيتي؟

11:24 ص الأربعاء 19 فبراير 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لخوض مباراة مهمة ضد ريال مدريد، مساء اليوم.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد الإسباني، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي

خاض عمر مرموش 5 مباريات مع مانشستر سيتي، منذ انضمامه إلى الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو.

واحتاج عمر مرموش 4 مباريات، حتى يتمكن من التسجيل بقميص مانشستر سيتي، إذ أنه سجل في اللقاء الماضي (الخامس) ثلاثة أهداف في شباك نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ماذا قدم عمر مرموش ضد ريال مدريد؟

وجاءت أرقام عمر مرموش ضد مانشستر سيتي، كالآتي:

10 دقائق لعب

0 أهداف

0 صناعة أهداف

0 تسديد على المرمى

0 تسديد خارج المرمى

لمس الكرة 3 مرات

تمريرات صحيحة 3/3 (100%)

0 كرات طويلة

0 التحامات أرضية

0 التحامات هوائية

0 أخطاء

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عمر مرموش مانشستر سيتي وريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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