كمبيوتر أوبتا يتوقع الفائز في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

قبل مواجهة ريال مدريد.. ماذا قدم عمر مرموش في 5 مباريات مع مانشستر سيتي؟

كتبت-هند عواد:

يخوض مانشستر سيتي الإنجليزي، مباراة قوية ضد نظيره ريال مدريد الإسباني، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي مباراة الذهاب من ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتاج الفريق لتسجيل هدفا على الأقل للمنافسة على التأهل.

توقع الفائز بمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتوقع حاسوب أوبتا، الفائز بمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم، بعدما أجرى محاكاة على 10000 مباراة.

وذكر موقع الإحصائيات "أوبتا"، أن الكمبيوتر العملاق توقع ريال مدريد هو المنتصر في غضون 90 دقيقة في 48٪ من تلك المحاكاة، وهذا يعني تأهل الإسباني، وكذلك التعادل يحدث بنسبة 22.7٪ من الوقت.

وسيحتاج مانشستر سيتي للفوز في المباراة، ولديه فرصة 29.3% لتحقيق ذلك، وفقا لحاسوب أوبتا، وتبلغ احتمالات إقصاء مانشستر سيتي للبطل الحالي 21.6%..

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