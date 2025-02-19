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7 أرقام تاريخية قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

10:41 ص الأربعاء 19 فبراير 2025
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    مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
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    احتفال فينيسيوس بهدفه في مانشستر سيتي 1
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    احتفال فينيسيوس بهدفه في مانشستر سيتي
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    ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (2)
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    مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد
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    ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (1)
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    ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (3)
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    خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد
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    مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (2)
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    مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (1)
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    مانشستر سيتي
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    لمسات عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي
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    مانشستر سيتي وأرسنال
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
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    مانشستر سيتي
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كتبت-هند عواد:

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على ريال مدريد الإسباني، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب الاتحاد.

إحصائيات وأرقام تاريخية قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

في حالة تسجيل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي هدفا في مباراة اليوم، يصبح أصغر وأسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ومن جانبه خسر ريال مدريد مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات خاضها على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

المباراة السابقة، كانت المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر سيتي مباراة في دوري أبطال أوروبا، يتقدم فيها في الشوط الأول، منذ أبريل 2018 (2-1 أمام ليفربول)، بعد أن ظل دون هزيمة في 32 مباراة سابقة (فاز 29 وتعادل 3).

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يخسر فيها مانشستر سيتي مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد أن تقدم مرتين، وكانت كل هذه الحالات الثلاث ضد ريال مدريد.

خسر مانشستر سيتي تسع مباريات من أصل 27 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا أمام فرق إسبانية، وهو ما يزيد بنحو ضعف عدد الهزائم التي تلقاها أمام فرق من أي دولة أخرى (خمس مباريات أمام فرق فرنسية وألمانية)، والواقع أن خسائره التسع أمام فرق إسبانية تمثل 28% من إجمالي هزائمه في البطولة (9/32).

كان فوز ريال مدريد الأسبوع الماضي هو المرة الأربعين التي يفوز فيها بمباراة الذهاب في مرحلة خروج المغلوب الأوروبية خارج أرضه، فقد تقدم من 37 من أصل 39 سابقة، وفشل فقط ضد أودنسي بولدكلوب (كأس الاتحاد الأوروبي 1994-1995) وأياكس (دوري أبطال أوروبا 2018-19).

خسر ريال مدريد مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات خاضها على أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي (فاز 3 وتعادل 2)، حيث خسر 2-1 في دور الستة عشر في موسم 2019-20.

ستكون هذه المواجهة العاشرة في دوري أبطال أوروبا بين كارلو أنشيلوتي وجوارديولا، ثماني منها كانت أثناء توليهما مسؤولية أنديتهما الحالية، وفاز أنشيلوتي بأربع من أصل تسع مواجهات حتى الآن (تعادل 3 وخسر مباراتين)، بينما لم يخسر قط على أرضه أمام جوارديولا في المسابقة (فاز مرتين وتعادل مرتين).

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ريال مدريد ومانشستر سيتي موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي أرقام تاريخية قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
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