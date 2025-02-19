جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، العديد من المباريات المثيرة والقوية في مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ويلاقي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في إياب ملحق دور الـ16 من دوري الأبطال، بينما يواجه ليفربول منافسه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند ضد سبورتينج لشبونة - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

باريس سان جيرمان ضد بريست - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

آيندهوفن ضد يوفنتوس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت1

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد ليفربول - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

أولسان هيونداي ضد شانتونج - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC

شانجهاي بورت ضد يوكوهاما مارينوس - 2:00 مساء - بي إن سبورت AFC 1