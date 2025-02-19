موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف أستون فيلا نظيره ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك بإنجلترا.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما جاء فريق أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

وتنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبث اللقاء على قناة "بي إن سبورت 2".