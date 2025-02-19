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موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

03:00 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

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كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، ضمن مواجهات إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو بإسبانيا.

وكان قد فاز ريال مدريد في مباراة الذهاب على نظيره مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين على ملعب الاتحاد بإنجلترا.

وتنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويبث اللقاء على قناة "بي إن سبورت 1".

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ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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