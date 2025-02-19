نتائج مباريات يوم الثلاثاء 18 فبراير

كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 18 فبراير، العديد من المفاجآت خلال مواجهات دوري أبطال أوروبا والمسابقات الأخرى.

وتأهل فريق فينورد إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على حساب إي سي ميلان، بينما فاز غزل المحلة على نظيره المصري بهدف دون رد بالدوري المصري.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

إي سي ميلان ضد فينورد - (1-1)

بايرن ميونخ ضد سيلتيك - ( 1-1)

بنفيكا ضد موناكو - (3-3)

أتالانتا ضد كلوب بروج - (1-3)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

الوصل ضد الهلال - (0-2)

غوانغجو ضد بوريرام يونايتد - (2-2)

كاواساكي فرونتالي ضد سنترال كوست مارينرز - (2-0)

شنجهاي شنهوا ضد فيسيل كوبي - (4-2)

جوهور ضد بوهانغ ستيليرز - (5-2)

الريان ضد استقلال (0-2)

نتائج مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد زد - (1-0)

غزل المحلة ضد المصري - (1-0)