مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
19:45

سبورتينج لشبونة

جميع المباريات

إعلان

نتائج مباريات يوم الثلاثاء 18 فبراير

12:33 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 18 فبراير، العديد من المفاجآت خلال مواجهات دوري أبطال أوروبا والمسابقات الأخرى.

وتأهل فريق فينورد إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على حساب إي سي ميلان، بينما فاز غزل المحلة على نظيره المصري بهدف دون رد بالدوري المصري.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

إي سي ميلان ضد فينورد - (1-1)

بايرن ميونخ ضد سيلتيك - ( 1-1)

بنفيكا ضد موناكو - (3-3)

أتالانتا ضد كلوب بروج - (1-3)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

الوصل ضد الهلال - (0-2)

غوانغجو ضد بوريرام يونايتد - (2-2)

كاواساكي فرونتالي ضد سنترال كوست مارينرز - (2-0)

شنجهاي شنهوا ضد فيسيل كوبي - (4-2)

جوهور ضد بوهانغ ستيليرز - (5-2)

الريان ضد استقلال (0-2)

نتائج مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد زد - (1-0)

غزل المحلة ضد المصري - (1-0)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان