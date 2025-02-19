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نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

12:18 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

دوري أبطال أوروبا

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كتب ـ محمد الميموني:

شهدت المباريات التي أُقيمت أمس الثلاثاء الموافق 18 فبراير، إثارة ومنافسة كبيرة في لقاءات دوري أبطال أوروبا.

وتأهل فينورد الهولندي إلى دور الـ16 على حساب إي سي ميلان الإيطالي، بينما ودع أتالانتا الإيطالي دوري الأبطال أمام كلوب بروج.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أتالانتا - (3-1)

إي سي ميلان ضد فينورد - (1-1)

بنفيكا ضد موناكو - (3-3)

بايرن ميونيخ ضد سيلتيك - (1-1)

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