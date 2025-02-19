كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الثلاثاء، والتي شهدت وداع 4 فرق لمنافسات البطولة.

وتأهل بايرن ميونخ إلى دوري الـ16 بعد التعادل مع سيلتيك في الإياب، والفوز بثنائية مقابل هدف في لقاء الذهاب.

وودع إي سي ميلان البطولة بعد التعادل إيجابيا 1-1 ضد فينورد، بينما انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الاسكتلندي بهدف دون رد.

وفاز كلوب بروج على نظيره أتالانتا الإيطالي بثلاثية مقابل هدف، قبل أن تنتهي مواجهة الذهاب بفوز الفريق البلجيكي بهدفين مقابل هدف.

وفي لقاء شهد التعادل وتسجيل 6 أهداف، تأهل فريق بنفيكا إلى دور الـ16 من دوري الأبطال على حساب موناكو، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق البرتغالي 1-0

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا

- فينورد الهولندي

- بنفيكا البرتغالي

- كلوب بروج البلجيكي

- بايرن ميونخ الألماني