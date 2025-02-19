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مفاجأة بشأن مرموش.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد المتوقع في دوري الأبطال

05:00 ص الأربعاء 19 فبراير 2025
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    جون ستونز - مانشستر سيتي
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    جفارديول لاعب مانشستر سيتي
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    بلجيكا كرواتيا ماتيو كوفاسيتش
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    سافينيو مع فودين بعد الهدف الثاني لمرموش
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    البرازيلي سافينيو
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    أيرلينج هالاند
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    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (1)
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    تيبو كورتوا حارس ريال مدريد (1)
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    فالفيردي
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    أوريلين تشواميني
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    ريال مدريد ريال مايوركا أنطونيو روديجر
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    جود بيلينجهام
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    مبابي
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    فينيسيوس
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كتب - محمد القرش:

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على ريال مدريد اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات إياب ملحق دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين على ملعب الاتحاد.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب سانتياجو برنابيو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي (وفقا لمجلة فوربس)

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد (وفقا لموقع The Standard)

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيس - روبين دياز - ستونز - جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - كوفاسيتش - فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو - إيرلينج هالاند - عمر مرموش.

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