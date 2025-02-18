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جماهير سيلتيك ترفع العلم الفلسطيني على الأراضي الألمانية (صور)

11:41 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جماهير سياتيك ترفع علم فلسطين في مباراة الأسبوع الماضي (4)
  • عرض 5 صورة
    جماهير سيلتك ترفع علم فلسطين في ألمانيا بدوري أبطال أوروبا
  • عرض 5 صورة
    جماهير سياتيك ترفع علم فلسطين في مباراة الأسبوع الماضي (2)
  • عرض 5 صورة
    جماهير سياتيك ترفع علم فلسطين في مباراة الأسبوع الماضي (3)
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كتب - محمد القرش:

واصلت جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندي دعم القضية الفلسطينية خلال مواجهات الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة سيلتيك وبايرن ميونخ التي أقيمت اليوم الثلاثاء، رفع الجماهير الاسكتلندية علم فلسطين في مدرجات ملعب أليانز أرينا الألماني.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ترفع فيها جماهير نادي سيلتيك علم فلسطين، حيث فعلوا نفس الأمر في مباراة الذهاب ضد بايرن ميونخ الأسبوع الماضي.

وتقام مباراة سيلتيك وميونخ ضمن مواجهات إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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جماهير سيلتيك علم فلسطين دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ سيلتيك البايرن ضد سيلتك البايرن
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