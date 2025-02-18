الميلان يغادر دوري أبطال أوروبا من ملحق دور الـ16 أمام فينورد

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة فينورد وإي سي ميلان التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة إي سي ميلان أمام نظيره فينورد على ملعب جوزيبي مياتزا بإيطاليا.

وسجل هدف ميلان الوحيد اللاعب سانتياجو خيمينيز في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وسجل هدف التعادل فينورد، جوليان كارانزا في الدقيقة 73.

وأشهر حكم المباراة بطاقتين حمراوين، الأولى للاعب إي سي ميلان ثيو هيرنانديز في الدقيقة 51، والثانية للاعب فينورد جيفاريو ريد في الدقيقة 7+90.



ونجح فينورد في الصعود إلى دور الـ 16، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الهولندي بهدف دون رد، ليصبح مجموع المباراتين 2-1.

وتأهل الفريق الهولندي لدور الـ16، حيث يواجه الفائز من لقاء أرسنال وإنتر ميلان.