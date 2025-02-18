"أشجع الأهلي".. لاعب خورفكان يكشف لمصراوي الفارق بين الدوري الإماراتي والمصري

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كتب - محمد القرش:

لطالما شهد الدوري الإماراتي تواجد اللاعبين المصريين بين صفوف أنديته عبر التاريخ، لكن هناك البعض لا تعرف عنهم الجماهير المصرية شئ.

,واحدا من تلك اللاعبين، عبد الله إسماعيل الرفاعي اللاعب السابق للوحدة والحالي لخورفكان الإماراتي، والذي حرص "مصراوي" على إجراء حوار معه.

وجاء الحوار كالتالي:

كيف بدأت مسيرتك الكروية؟

بدأت مشواري مع نادي الوحدة سنة 2018 والحمدلله فزنا بكأس السوبر الإماراتي الذي أقيم في مصر ضد العين.

وبعدها انتقلت على سبيل الإعارة للظفرة لمدة موسم واحد، وبعد ما رجعت الوحدة جت الكورونا عشان أروح خورفكان على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، ومع انتقالي للظفرة وبعدها البطائح، استقريت في نادي خورفكان.

كيف استفدت من مزاملة الأسطورة إسماعيل مطر؟

إسماعيل مطر أسطورة بمعنى الكلمة، وشخصية قيادية وبيحب يفيد كل لاعبي فريقه ويطورهم من جميع النواحي، واستفدت منه من حيث فهم طريقة اللعب وحسن التعامل مع المجموعة.

في رأيك، من هم أفضل المدافعين المصريين؟

بالنسبة لي المدافعين المصريين الأفضل، أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم، ووائل جمعة عبر التاريخ بالطبع.

ما الفارق بين الدوري الإماراتي والمصري؟

لم يسبق لي أن لعبت في الدوري المصري، لكن من وجه نظري أن الدوري المصري أقوى من الجانب البدني وسرعة اللعب، والإماراتي يعتمد أكثر على الخطط واللاعبين الأجانب السوبر.

مثلك الأعلى محليا وعالميا

مفيش لاعب معين، لكن بحب استفاد من نجاحات النجوم واحاول اطبق الجانب الإيجابي من حياتهم، مثل محمد صلاح وكرستيانو رونالدو وميسي وإسماعيل مطر و اموس وبويول ومالديني.

توقعاتك لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

طبعا مباراة كبيرة بين فريقين كبار، بس أنا أهلاوي وبحب الأهلي وعايزه يكون الطرف الفائز دايما.

الأهلي والزمالك عندهم عناصر مميزة في كل الخطوط، وأتمنى أن تكون مباراة تليق بالكرة المصرية والعربية.